Decathlon заявил о приостановке деятельности в России

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Французская сеть спортивных магазинов Decathlon ("Декатлон") приостановит деятельность на территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Магазин спортивных товаров принадлежит группе Mulliez, которая также владеет сетью гипермаркетов "Ашан" и компанией по продаже строительных материалов "Леруа Мерлен".

Ранее Mulliez заявила о намерении расширить свою деятельность в России в связи с уходом ряда поставщиков из страны.

29 марта стало известно, что на предстоящей неделе в России возобновится работа магазинов сети OBI. Через три дня можно будет сделать первые заказы.