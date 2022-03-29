Нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке инвестиций в РФ

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке инвестиций в Россию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

В Calfrac добавили, что отменили любые будущие поставки запчастей и оборудования в РФ, а все западные сотрудники компании в настоящее время находятся за пределами Российской Федерации.

"Несмотря на то, что поставка запчастей и оборудования не ограничена действующими санкциями, компания отменила такие поставки", – говорится в сообщении.

Ранее американская нефтесервисная компания Halliburton Co. сообщила о прекращении своей деятельности в России. Там заявили, что организация соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов.

В Halliburton указали, что у компании нет совместных предприятий на территории страны. Кроме того, несколько недель назад она уже приостановила поставки части своей продукции в Россию. В частности, комплектующих.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.