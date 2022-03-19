Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в РФ

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Крупнейшая американская сервисная корпорация по добыче нефти и газа Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий для своей деятельности в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта на Украине. По мере развития ситуации мы оценивали наш путь продвижения вперед и решили немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий для наших операций в России", – говорится в заявлении.

В корпорации подчеркнули, что будут вести свою деятельность в полном соответствии с международными законами и санкциями.

Ранее сообщалось, что производящая полупроводниковые компоненты американская компания Qualcomm прекратила продажу своей продукции в России.

Как заявил старший вице-президент по связям с государственными органами Нейт Тиббитс, таким образом компания отреагировала на призыв вице-премьера Украины Михаила Федорова прекратить все операции и поставки в Россию.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.