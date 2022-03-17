Qualcomm прекратила продажи процессоров в РФ

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Американская компания Qualcomm, производящая полупроводниковые компоненты, прекратила продажу своей продукции в России. Об этом заявил старший вице-президент по связям с государственными органами компании Нейт Тиббитс, сообщает News.ru.

По его словам, Qualcomm таким образом отреагировала на призыв вице-премьера Украины Михаила Федорова прекратить все операции и поставки в Россию.

"Мы прекратили продажу продукции российским компаниям и соблюдаем санкции США", – подчеркнул Тиббитс.

Также он сообщил, что компания сделала прямые пожертвования гуманитарным организациям для помощи украинцам.

Ранее стало известно, что японская компания Ricoh, специализирующаяся на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, заявила о приостановке поставок в Россию.

Аналогичное решение приняли американская компания NortonLifeLock по разработке антивирусной программы Norton и чешская компания Avast, разрабатывающая ПО в области информационной безопасности. При этом Avast сделал бесплатными свои продукты для пользователей на Украине.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

