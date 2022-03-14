Японская компания Ricoh заявила о приостановке поставок в Россию

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Японская компания Ricoh, специализирующаяся на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, заявила о приостановке поставок в Россию. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте компании.

Компания будет оказывать поддержку пострадавшим, в частности будет переводить пожертвования Международному Красному Кресту от Ricoh Europe, европейской региональной компании по управлению продажами.

Ранее американская компания eBay приостановила все продажи товаров участникам из России. Отмечалось, что транзакции с российскими адресами остановлены из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.