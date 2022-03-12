PayPal попросил клиентов из России вывести средства до 18 марта

Фото: AP Photo/Matt York

Платежная система PayPal заявила о приостановке отправки и получения платежей в РФ и попросила россиян вывести средства со счетов до 18 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года", – заявили в компании.

О приостановке предоставления услуг в России из-за ситуации вокруг Украины электронная платежная система PayPal заявила 5 марта. Директор организации отмечал, что компания поддерживает международное сообщество, осуждающее происходящее на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.