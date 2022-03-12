eBay приостановил продажу товаров участниками из России

Фото: AP Photo/Wilfredo Lee
Американская компания eBay приостановила все продажи товаров участникам из России. Об этом говорится в сообщении, направленном компанией зарегистрированным на площадке продавцам из РФ.
Отмечается, что транзакции с российскими адресами остановлены из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки.
"Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий", – отмечается в тексте сообщения компании.
Уточняется, что в учетной записи продавцов будет установлен статус "В отпуске". Активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из поиска. Приобретать товары покупатели не смогут. Кроме того, активные тематические объявления или объявления в формате аукциона будут завершены. Ставки на них отменят.
В компании подчеркнули, что покупатель не сможет завершить покупку товара, предлагаемого продавцом из России, даже в том случае, если ранее добавил его в список отслеживания.
"Покупателю будет представлено сообщение о том, что вы временно не можете обрабатывать заказы", – пояснили в eBay.
Между тем для продавцов из РФ сохранится возможность оформлять новые подписки, изменять уровень текущих или завершать их. Повторяющиеся сборы за уровень используемой подписки и выставление товаров участникам будут возмещены.
Предыдущие заказы, не выполненные до введения принятых компанией мер, продавцам рекомендуют отменить. Подчеркивается, что подобные отмены не повлияют на статус учетной записи.
Ранее eBay объявил о приостановке доставки заказов в РФ и на Украину. В компании подчеркнули, что это сделано для защиты покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках.
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