Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили деятельность в России

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Американская компания NortonLifeLock по разработке антивирусной программы Norton и чешская компания Avast, разрабатывающая ПО в области информационной безопасности, приостановили деятельность в России.

В Avast отметили, что компания ежегодно платила свыше 50 миллионов чешских крон налога на добавленную стоимость за продажу своей продукции в РФ, сообщает агентство СTK.

Кроме того, в компании Avast сообщили, что решили сделать бесплатными свои продукты для пользователей на Украине.

В свою очередь, компания NortonLifeLock приостановила продажи своей продукции и предоставление техподдержки в РФ.

"В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент", – говорится в сообщении на сайте Norton.

Ранее сообщалось, что Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. В компании пояснили, что оплаченные услуги будут действовать до истечения срока. Однако оплата следующего периода произведена не будет, пользователи потеряют подписку. Льготный период услуги также будет действовать до момента его истечения.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

