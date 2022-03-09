Эксперт рассказал, как россиянам покупать платные приложения в App Store

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24, что, даже если платные приложения App Store больше нельзя будет оплачивать российскими картами, пользователи iPhone смогут прибегнуть к помощи посредников.

Ранее сообщалось, что покупка платных приложений в App Store по российским картам с 10 марта будет недоступна. В связи с этим россиянам посоветовали заранее положить деньги на Apple ID или пополнять свою учетную запись по номеру телефона.

По словам Ульянова, есть еще одна опция, как продолжить пользоваться сервисом. Эксперт прогнозирует, что в связи с ограничениями может появиться новая услуга для обладателей iPhone – посредники для оплаты. "Может, какие-то посредники будут, через которых можно будет проводить платежи в пользу Apple ID", – считает он.

Таким образом, человек или организация смогут оплачивать нужные приложения по заказу пользователя.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion При этом получатель (Apple. – Прим. ред.) считает, что ему не отправитель денег пополняет баланс, а именно это промежуточное звено. То есть фактически посредник, который имеет право пополнять, – кто-то располагающий картой банка, которая принимается к оплате.

Также специалист напомнил, что россияне по-прежнему смогут пользоваться многочисленными бесплатными приложениями, представленными в App Store. При этом Ульянов выразил надежду, что полного отключения от сервиса Apple ID в России не случится, несмотря на быстро меняющиеся условия в мире.

Ранее в Центробанке предупредили, что в России для карт систем VISA и Mastercard будут недоступны платежные сервисы Apple Pay и Google Pay. Проблемы связаны с санкционными ограничениями в отношении РФ. При этом в ЦБ напомнили, что россияне могут спокойно пользоваться бесконтактной и контактной оплатой картами внутри страны. В частности, можно прибегнуть к мобильному платежному сервису Mir Pay для бесконтактной оплаты.

