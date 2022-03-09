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С 10 марта в App Store перестанет проходить оплата по российским картам. Об этом сообщили в Альфа-Банке.

В кредитной организации в связи с этим дали два совета.

"Можно заранее положить деньги на Apple ID. <...> По нашей информации, можно будет по-прежнему пополнить Apple ID по номеру телефона", – говорится в телеграм-канале банка.

Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.

Позднее стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard будут недоступны в России. В ЦБ отметили, что можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме с помощью Mir Pay.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

