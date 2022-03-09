Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от участников системы в РФ

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Международная платежная система Visa продлила до 11 марта сроки клиринговых транзакций от российских участников платежной системы. Об этом сообщается на сайте Visa.

До этого ограничение действовало до 6 марта.

При этом срок прекращения приема запросов авторизации российских участников остался прежним – с 00:01 по московскому времени 10 марта 2022 года. Платежная система при этом оставила за собой право приостановить прием запросов и осуществление платежного клиринга раньше указанных сроков.

Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.

Позднее Центробанк заявил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Держатели Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, делать переводы и проводить операции в банкомате.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

