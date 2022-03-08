Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Карты банка ВТБ будут действовать бессрочно. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации.
"Все карты ВТБ будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России", – говорится в сообщении банка.
Отмечается, что решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны.
Тем не менее, банк рекомендует своим клиентам воспользоваться цифровыми картами "Мир", позволяющими совершать привычные транзакции без ограничений, в том числе оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах.
На данный момент карты "Мир" набирают рекордную популярность. Общее количество карт данной платежной системы, выданных ВТБ, приближается к 12 миллионам.
Ранее Центробанк заявил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Держатели Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, делать переводы и проводить операции в банкомате.
Спрос на цифровые карты "Мир" ВТБ вырос в семь раз
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