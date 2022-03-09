Райффайзенбанк сделал бессрочными действующие карты Visa и Mastercard

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Райффайзенбанк сделал действующие карты Visa и Mastercard бессрочными. Об этом сообщается в телеграм-канале банка.
"Мы автоматически продлили срок всех действующих карт Visa и Mastercard навсегда. Перевыпускать карту не нужно – ей можно пользоваться даже после окончания даты, указанной на карте", – говорится в сообщении.
Аналогичное решение ранее приняли в ВТБ. Тем не менее банк рекомендовал своим клиентам воспользоваться цифровыми картами "Мир", позволяющими совершать привычные транзакции без ограничений, в том числе оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах.
Ранее Центробанк заявил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Держатели Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, делать переводы и проводить операции в банкомате.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.
Ситуация осложнилась после того, как Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Китайская платежная система UnionPay сможет заменить россиянам Visa и Mastercard
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