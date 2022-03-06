Мошенники начали применять новые схемы обмана из-за отключения SWIFT

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Злоумышленники начали использовать новые мошеннические схемы из-за отключения ряда банков РФ от системы SWIFT. Об этом сообщил "Тинькофф банк".
"Мошенники используют новые предлоги для обмана, манипулируя отключением от SWIFT: предлагают купить валюту, "защитить" вклады или инвестиции, перевести сбережения на "безопасный" счет", – цитирует кредитную организацию ТАСС.
Среди советов банка россиянам – не доверять звонящему, даже если он представился сотрудником организации или правоохранительных органов, никому не сообщать сведения карт и кодов из сообщений, не верить "выгодным" предложениям.
Также в банке порекомендовали не совершать необдуманных действий, если во время разговора о чем-то попросят.
При любом подозрительном звонке в "Тинькоффе" посоветовали связаться с банком по официальному номеру телефона.
Ранее Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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