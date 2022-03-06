Российские операторы предупредили о новом виде спам-звонков из-за рубежа

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Российские операторы сотовой связи сообщили, что зафиксировали новый вид звонков и смс от мошенников из-за рубежа, передает РИА Новости.

В пресс-службе МТС агентству рассказали, что в последнее время граждане начали жаловаться на звонки от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам.

Такие звонки становятся фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь, рассказали, в свою очередь, в пресс-службе Tele2.

Там уточнили, что обрабатывают нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы. Кроме того, компания предупреждает клиентов о новом виде спама в личном кабине и призывает по возможности самим блокировать такие вызовы.

Минимизировать количество спам-звонков позволят два простых правила, рассказал ранее директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский.

Первый способ – стараться не размещать свой основной номер на различных интернет-площадках. Второй – установить на смартфон программы, которые позволяют блокировать или определять подозрительные номера.