Специалист поделился секретами борьбы с телефонной рекламой

07:39
Фото: depositphotos/DragonImages
Россиянам раскрыли секреты по борьбе с телефонной рекламой. Их перечислил доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в интервью агентству "Прайм".
"Вы можете сообщить звонящему, что ведете запись звонка и попросить разъяснить, кому осуществляется звонок, а далее – откуда у звонящего персональные данные", – предложил специалист.
Кроме того, Кашкин напомнил, что собеседник сначала должен получить разрешение на озвучивание коммерческого предложения. Такое требование прописано в законодательстве.
По мнению эксперта, после нескольких таких разговоров call-центр занесет номер гражданина в черный список. Еще один выход из ситуации – самому заблокировать номер звонящего в телефоне через меню.
Специалист также порекомендовал использовать услуги сотовых операторов, которые борются с нежелательными звонками абоненту при помощи облачных вычислений и искусственного интеллекта.
Ранее ФАС и операторы связи подписали меморандум о противодействии спам-звонкам. Договор был скреплен в рамках Петербургского международного экономического форума.
Коллекторам и спамерам запретят звонить и высылать SMS по ночам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: