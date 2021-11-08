Специалист поделился секретами борьбы с телефонной рекламой

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Россиянам раскрыли секреты по борьбе с телефонной рекламой. Их перечислил доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в интервью агентству "Прайм".

"Вы можете сообщить звонящему, что ведете запись звонка и попросить разъяснить, кому осуществляется звонок, а далее – откуда у звонящего персональные данные", – предложил специалист.

Кроме того, Кашкин напомнил, что собеседник сначала должен получить разрешение на озвучивание коммерческого предложения. Такое требование прописано в законодательстве.

По мнению эксперта, после нескольких таких разговоров call-центр занесет номер гражданина в черный список. Еще один выход из ситуации – самому заблокировать номер звонящего в телефоне через меню.

Специалист также порекомендовал использовать услуги сотовых операторов, которые борются с нежелательными звонками абоненту при помощи облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Ранее ФАС и операторы связи подписали меморандум о противодействии спам-звонкам. Договор был скреплен в рамках Петербургского международного экономического форума.