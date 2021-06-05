Психолог рассказал, кого боятся мошенники

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Россиянам рассказали, кого боятся мошенники. Интервью на эту тему дал агентству "Прайм" врач-психотерапевт Сергей Дивисенко.

По словам эксперта, злоумышленники стараются избегать скептиков и циников. Как пояснил Дивисенко, эти категории людей сбивают главную цель мошенников, которая заключается в снижении критичности восприятия жертвы.

"Когда мошенники понимают, что попали на скептика или циника – сами прекращают общение, чтобы сэкономить себе время и найти жертву попугливее, менее критичную и более доверчивую", – объяснил специалист.

Дивисенко подчеркнул, что мошенники чаще всего используют испуг жертвы при помощи гипнотической техники. Кроме того, злоумышленники стараются вызвать у человека доверие.

В этих условиях циник крайне быстро осознает, что его хотят обмануть. В свою очередь, скептики стремятся проверить поступающую информацию любым способом. Все это очень мешает действиям мошенников.

Ранее специалисты определили график работы российских телефонных мошенников. Удалось выяснить, что злоумышленники ходят на обед и отдыхают в майские праздники.

До этого сообщалось, что новый ресурс для борьбы с мошенниками под названием "Мышеловка" начнет работу в России. По словам специалистов, платформа даст возможность жертвам мошенников сообщать об обмане. При этом собранные данные будут отправлять в Центробанк и правоохранительные органы.