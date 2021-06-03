ФАС и операторы связи подписали меморандум о противодействии спам-звонкам

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ФАС и операторы связи в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о противодействии спам-звонкам. Свои подписи поставили руководитель ФАС России Максим Шаскольский и представители "большой четверки" операторов связи.

"Мы провели ряд совещаний и сегодня подписали меморандум, который призван защищать интересы пользователей услуг связи от нежелательных звонков", – приводит слова Шаскольского пресс-служба ФАС.

Ранее стало известно, что заблокировать звонки от мошенников можно с помощью настроек телефона, сотовых операторов и специальных программ. Некоторые операционные системы смартфонов предусматривают встроенную функцию блокировки звонков с неизвестных номеров.

До конца года на портале госуслуг появится сервис жалоб на спам, фишинг и мошенников. В Госдуме заявили, что для запуска сервиса необходимо законодательное подкрепление.

