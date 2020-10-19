Эксперт рассказала, как блокировать звонки от мошенников

11:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Заблокировать звонки от мошенников можно с помощью настроек телефона, сотовых операторов и специальных программ. Об этом сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на старшего преподавателя департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталию Пшеничникову.
Эксперт рассказала, что некоторые операционные системы смартфонов предусматривают встроенную функцию блокировки звонков с неизвестных номеров. Кроме того, Пшеничникова отметила, что крупные операторы сотовой связи также предлагают услуги, позволяющие ограничить нежелательные вызовы. Также мобильные операторы могут блокировать и текстовые сообщения.
Эксперт предложила обратить внимание на услугу, которая определяет номер, с которого звонят мошенники.
"Интернет-компании тоже не отстают: есть специальные сайты с базами нежелательных звонков, которые предоставляют информацию абоненту после звонка", – подчеркнула специалист.
Пшеничникова добавила, что пользователи смартфонов могут установить на свое устройство специальные программы и приложения, которые определяют номера.
"Приложение-определитель от "Яндекса" использует информацию о номерах из собственной базы, в том числе на основе отзывов пользователей, а также из справочника организаций", – подытожила Пшеничникова.
Ранее эксперт рассказал, почему не стоит подписывать родителей в телефонной книжке смартфона как "мама" и "папа". Это позволит защитить близких от мошеннических действий злоумышленников.
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