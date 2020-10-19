Эксперт объяснил, почему номера нельзя записывать как "мама" и "папа"

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Фото: depositphotos/sergey_causelove
Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов советовал никогда не записывать номера в контактах как "мама" или "папа" с указанием имени и отчества.
Он напомнил, что мобильный телефон может быть утерян, а персональные данные "послужат подспорьем злоумышленникам", если телефон окажется в их руках.
В таком случае с аппарата от вашего имени родным смогут позвонить или отправить сообщение те, кто нашел или похитил гаджет, пояснил эксперт агентству "Прайм".
Миронов указал, что зачастую сообщения от мошенников выглядят следующим образом: "Любимая мама, я не могу говорить, но тебе позвонит человек и сделай так, как он просит".
Затем они звонят уже с другого номера и рассказывают, что вам срочно нужны деньги, чтобы избавиться от колоссальных неприятностей. При этом мотивировки могут быть самыми разнообразными.
Юрист напомнил о необходимости использования различных защитных функций, предусмотренных самим аппаратом. Кроме того, он призвал не хранить в смартфоне конфиденциальную информацию.
Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев ранее также призвал удалять СМС-сообщения с конфиденциальной информацией. В частности, это касается уведомлений от банков и паролей.
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