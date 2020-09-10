Эксперт назвала признаки скорой "смерти" смартфона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Операционный директор холдинга Gamesup42 Ольга Тимофеева раскрыла явные признаки скорой "смерти" смартфона.

По ее словам, главными показателями являются вздувшаяся батарея или сильный нагрев в стадии покоя. В этих случаях смартфон следует отнести в сервисный центр или купить новый, так как аккумуляторы в устройствах могут воспламениться.

Среди неисправностей, которые говорят о старости устройства, – полосы на экране или долгая загрузка приложений. В последнем случае следует сбросить настройки до заводских и попробовать загрузить приложения вновь.

Для изменения настроек лучше обратиться к специалистам. При самостоятельном внесении изменений в функционал смартфона можно случайно остаться без интернета или потерять сеть.

"Если появились полосы на экране, то нужно менять стекло, однако легче и в некоторых случаях даже дешевле такое устройство продать на запчасти и купить новое", – рассказала эксперт агентству "Прайм".

О необходимости замены смартфона также говорят неожиданные перезагрузки. Это признаки системного сбоя, который практически невозможно починить. Ремонт вряд ли уместен и случае, если сенсорный экран перестал отзываться.

"Такие поломки как правило встречаются у заядлых игроманов. Если устройство приходится заряжать не один раз в день, это уже говорит о его высокой степени износа", – заключила Тимофеева.

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев ранее заявил, что оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести к возгоранию.