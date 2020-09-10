Эксперт назвала признаки скорой "смерти" смартфона

04:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Операционный директор холдинга Gamesup42 Ольга Тимофеева раскрыла явные признаки скорой "смерти" смартфона.
По ее словам, главными показателями являются вздувшаяся батарея или сильный нагрев в стадии покоя. В этих случаях смартфон следует отнести в сервисный центр или купить новый, так как аккумуляторы в устройствах могут воспламениться.
Среди неисправностей, которые говорят о старости устройства, – полосы на экране или долгая загрузка приложений. В последнем случае следует сбросить настройки до заводских и попробовать загрузить приложения вновь.
Для изменения настроек лучше обратиться к специалистам. При самостоятельном внесении изменений в функционал смартфона можно случайно остаться без интернета или потерять сеть.
"Если появились полосы на экране, то нужно менять стекло, однако легче и в некоторых случаях даже дешевле такое устройство продать на запчасти и купить новое", – рассказала эксперт агентству "Прайм".
О необходимости замены смартфона также говорят неожиданные перезагрузки. Это признаки системного сбоя, который практически невозможно починить. Ремонт вряд ли уместен и случае, если сенсорный экран перестал отзываться.
"Такие поломки как правило встречаются у заядлых игроманов. Если устройство приходится заряжать не один раз в день, это уже говорит о его высокой степени износа", – заключила Тимофеева.
Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев ранее заявил, что оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести к возгоранию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: