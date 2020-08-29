Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядку без смартфона

07:53
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев заявил, что оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести к возгоранию.
Кроме того, зарядка может испортиться во время грозы или сильного ветра. В этот момент отмечаются скачки напряжения в сети, пояснил эксперт агентству "Прайм".
При этом само устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте. Последние могут съесть шнур, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем.
"Дети также тянут предметы в рот, только для детей последствия окажутся страшнее", – отметил Косарев.
Кроме того, он добавил, что не следует держать телефон на зарядке всегда, так как он тратит ресурсы на фоновые приложения и подзарядку, что приводит к более быстрой изнашиваемости.
Ранее Косарев рассказал, что хранить СМС-сообщения с конфиденциальной информацией может быть опасно. В частности, это касается уведомлений от банков и паролей. Такие данные важно своевременно удалять.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: