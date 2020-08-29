Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядку без смартфона

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Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев заявил, что оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести к возгоранию.

Кроме того, зарядка может испортиться во время грозы или сильного ветра. В этот момент отмечаются скачки напряжения в сети, пояснил эксперт агентству "Прайм".

При этом само устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте. Последние могут съесть шнур, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем.

"Дети также тянут предметы в рот, только для детей последствия окажутся страшнее", – отметил Косарев.

Кроме того, он добавил, что не следует держать телефон на зарядке всегда, так как он тратит ресурсы на фоновые приложения и подзарядку, что приводит к более быстрой изнашиваемости.​

Ранее Косарев рассказал, что хранить СМС-сообщения с конфиденциальной информацией может быть опасно. В частности, это касается уведомлений от банков и паролей. Такие данные важно своевременно удалять.