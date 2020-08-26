Россиянам посоветовали удалять смс с конфиденциальными данными

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Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что хранить СМС-сообщения с конфиденциальной информацией может быть опасно.

В частности, это касается уведомлений от банков и паролей. По его словам, важно своевременно удалять такие данные. Сам же смартфон должен быть защищен сложным паролем.

"Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их", – сказал он агентству "Прайм".

При этом позаботиться о защите информации в телефоне следует заранее. Это может быть как отпечаток пальца, Face ID, так и цифровой пароль, который не должен быть простым.

Кроме того, указал эксперт, телефон должен быть заблокирован даже тогда, когда он находится в поле вашего зрения. К примеру, если смартфон остается на столе, пока вы обедаете с коллегами.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов ранее предложил отказаться от смартфонов в пользу обычного кнопочного телефона из-за маркетингового шпионажа.