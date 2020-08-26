Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:14

Россиянам посоветовали удалять смс с конфиденциальными данными

общество безопасность технологии

Фото: Depositphotos/pressmaster

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что хранить СМС-сообщения с конфиденциальной информацией может быть опасно.

В частности, это касается уведомлений от банков и паролей. По его словам, важно своевременно удалять такие данные. Сам же смартфон должен быть защищен сложным паролем.

"Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их", – сказал он агентству "Прайм".

При этом позаботиться о защите информации в телефоне следует заранее. Это может быть как отпечаток пальца, Face ID, так и цифровой пароль, который не должен быть простым.

Кроме того, указал эксперт, телефон должен быть заблокирован даже тогда, когда он находится в поле вашего зрения. К примеру, если смартфон остается на столе, пока вы обедаете с коллегами.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов ранее предложил отказаться от смартфонов в пользу обычного кнопочного телефона из-за маркетингового шпионажа.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать