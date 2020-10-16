Эксперт рассказал, какой смартфон может взорваться в руках

10:39
Фото: depositphotos/tatsianama
Гаджет, имеющий проблемы с батареей, может взорваться в руках пользователя. Об этом рассказал партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Он подчеркнул, что причиной взрыва может стать длительная зарядка устройства, а также его контакт с водой или удар о твердую поверхность.
"Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple – не только айфоны, но и айпады", – приводит агентство "Прайм" слова Мясоедова.
Он порекомендовал не перегревать и не гнуть устройство. Это позволит сберечь батарею и минимизировать риски взрыва. Также эксперт предостерег от использования неподходящих зарядных устройств.
По словам Мясоедова, о том, что батарея повреждена, свидетельствует ее вздутие. В подобном случае ее необходимо срочно заменить.
Ранее сообщалось, что в неоригинальных зарядках используются детали низкого качества. Помимо этого, компоновка устройства может отличаться от оригинальной.
Современные шнуры зарядки являются биоразлагаемыми, вследствие чего они изнашиваются быстрее и могут привести к повреждению порта зарядки телефона. В некоторых случаях они могут и вовсе вывести гаджет из строя, а при скачке напряжения поддельные зарядки могут вызвать пожар.
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