Эксперт рассказал об опасности неоригинальных зарядок для телефона

09:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал, чем могут быть опасны поддельные зарядки для телефонов, передает агентство "Прайм".
Он отметил, что в неоригинальных зарядках используются детали низкого качества. Помимо этого, компоновка устройства может отличаться от оригинальной. Гриценко также заявил, что современные шнуры зарядки являются биоразлагаемыми, вследствие чего они изнашиваются быстрее и могут привести к повреждению порта зарядки телефона. В некоторых случаях они могут и вовсе вывести гаджет из строя, а при скачке напряжения поддельные зарядки могут вызвать пожар, отметил Гриценко.
По словам эксперта, оплетка и форма разъемов – первое, на что надо обратить внимание при приобретении нового шнура. Если на металле присутствуют следы, а разъемы отличаются даже минимальной кривизной, то это означает, что они неоригинальны, а значит, небезопасны.
Гриценко отметил, что на кабеле Lightning-USB на расстоянии 18 сантиметров от разъема должен быть указан 12-значный серийный номер. Также оригинальность шнура могут подтвердить отметки о месте разработки и производства зарядного устройства.
"Общий принцип инспекции для зарядных блоков всех производителей одинаков: следите за тем, чтобы блок зарядки был собран аккуратно, без зазоров, следов или разводов на металлических частях (вилка розетки, контактная группа)", – сказал Гриценко.
Он добавил, что также необходимо проследить, совпадает ли серийный номер на коробке и на зарядке. Также, по словам эксперта, стоит посмотреть, нет ли "пузырей" на пластиковой обертке упаковки, а также идет ли строчка ровно.
Гриценко сообщил, что серийный номер иногда прописан мелкими буквами внутри USB-порта зарядного блока. Также он рассказал, что не должны использоваться наклейки, а логотипы и серийные номера чаще всего выгравированы на адаптере. Эксперт также предостерег от покупок зарядки в магазинах, которые предлагают "оригинальные" устройства по заниженным ценам.
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