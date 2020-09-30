В Роскачестве рассказали об опасности покупки сим-карт на улицах

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Специалисты Роскачества рассказали, почему не стоит приобретать сим-карты на улицах, сообщает "Вечерняя Москва".

Они отметили, что любая такая карта должна быть зарегистрирована на конкретное лицо. При ее оформлении необходимо указывать паспортные данные. При покупке сим-карты на улице человек приобретает анонимный номер, которого он может лишиться в любой момент, подчеркнули в Роскачестве.

Кроме того, существует опасность потери денег при наличии номера, купленного на улице. У такой сим-карты может оказаться реальный владелец, который может заблокировать ее. Тем самым отправленные на мобильный счет деньги вернуть уже не получится. В Роскачестве отметили, что ситуация будет выглядеть как добровольное пополнение счета другому человеку.

В организации также отметили опасность привязки купленной на улице сим-карты к аккаунтам в социальных сетях. Анонимная карта уязвима для мошенников, и они могут получить полный контроль над всеми личными данными. Это происходит, поскольку двухфакторная аутентификация происходит через пароли, полученные из СМС-сообщений.

Ранее в Роскачестве рассказали, как обезопасить гаджеты при скачивании программ по блокировке рекламы в интернете. В частности, людям посоветовали загружать их только с официального сайта разработчика и обращать внимание на наличие галочки верификации.