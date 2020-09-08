Эксперт рассказала, зачем звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что если вам звонят и молчат в трубку, то так проверяют активность абонента. При ответе на такой звонок начинает воспроизводиться рекламное сообщение, сообщает агентство "Прайм".

По словам эксперта, согласие на такие звонки дают сами граждане при подписании договора с банком или другой компанией. Мошенники покупают на черных рынках базы номеров, а потом обзванивают их для подтверждения контактности.

"Если вы ответите на звонок, то, скорее всего, кто-то поставит в таблице галочку, что номер активен, а сам звонок сбросится. Когда вам позвонят в следующий раз, звонок будет уже с конкретной целью", – рассказала она.

Боровикова также отметила, что некоторые звонки обрываются до того момента, как клиент успевает взять трубку. В таких случаях, по ее словам, абонент самостоятельно перезванивает на неизвестный номер, за что у него могут списать крупную сумму денег. В том случае, если пользователь обратится в суд, там ничего не смогут предпринять, поскольку клиент перезвонил по этому номеру сам, предупредила эксперт.

Ранее директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов рассказал, как определить скрытый номер телефона. Для этого, по его словам, нужно подключить услугу "Суперопределитель номера", которая есть у всех операторов связи. Однако нужно учитывать, что услуга платная.