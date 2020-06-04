Эксперт прокомментировал возможность "прослушки" телефонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал информацию о вероятных признаках "прослушки" телефона, сообщает ИА "НСН".
Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что к ним можно отнести наличие программного обеспечения, которое не было ранее на смартфоне, перегрев телефона во время его неиспользования, включение-выключение устройства или разрядку аккумулятора.
Ульянов же считает подобные признаки косвенными, на основе которых некорректно делать подобные выводы. По мнению эксперта, речь идет о технических проблемах смартфона.
"Нужно понимать, что большая часть среднестатистических людей неинтересна для прослушки в принципе. Если мы говорим о высокопоставленных людях, или "шишек" из финансовой сферы, к примеру, то есть о тех, кто действительно располагает некой информацией, тогда прослушка еще возможна", – отметил Ульянов.
В то же время, по его мнению, благодаря смартфону можно узнать много интересного о его владельце. Причина заключается в том, что люди сами часто позволяют программам пользоваться информацией, доступной на устройстве.
"Большинство программ запрашивают доступ к контактам, к данным геолокации, к сообщениям, к файлам на диске, а по факту эти доступы им не нужны. Но данные собираются, и разработчики приложений могут, соответственно, их использовать", – отметил эксперт.
Ульянов заявил, что чаще всего речь идет о коммерческом использовании. Кроме того, он вспомнил о случаях, когда супруги устанавливают приложения для того, чтобы следить друг за другом. Ульянов считает, что в данном случае бессмысленно прибегать к техническим средствам, а лучше обратиться к семейному психологу.
"Если отношения вышли на такой уровень, здесь нужно обращаться к семейному психологу. Техническими средствами не стоит это решать. Тем более, если некая программа потихоньку собирает ваши данные, то это не будет явным и сильно заметным. При нынешнем уровне развития технологий мы и не знаем точное количество установленных приложений на наш телефон", – заключил Ульянов.
Ранее депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" внесли в нижнюю палату парламенту законопроект, предусматривающий отмену уголовного преследования за незаконный оборот "шпионских" гаджетов. Депутат Сергей Миронов заявил, что данная статья в УК РФ стала поводом для необоснованного уголовного преследования граждан.
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