В Госдуму внесли законопроект об отмене наказания за "шпионские" гаджеты

14:46
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается отменить статью УК РФ о незаконном обороте "шпионских" гаджетов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу партии "Справедливая Россия".
"Статья о "шпионских" устройствах стала инструментом "палочной" системы и поводом для необоснованного уголовного преследования граждан", – приводятся в сообщении слова депутата Сергея Миронова.
Он напомнил о деле фермера Евгения Васильева из Курганской области, который приобрел GPS-трекер для своего теленка и за это чуть не оказался за решеткой.
"Только после вмешательства президента дело закрыли, но подобные абсурдные дела возбуждаются до сих пор. Например, в Москве судят молодого отца, который дома повесил камеры-видеоняни в форме лампочек – "шпионил" за своим ребенком", – пояснил Миронов.
Он подчеркнул, что в прошлом году около 300 человек было осуждено по данной статье.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который вносит поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, разъясняющие понятие "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации". Уточнялось, что законопроект не распространяется на приборы и устройства бытового назначения с функцией видео- и аудиозаписи, фотофиксации и геолокации, находящиеся в свободном обороте.
Под исключения попадают приборы, которые преднамеренным путем были доработаны или к ним иным способом добавлены новые свойства, которые позволяют получать информацию, имеющую личную, семейную или коммерческую тайну.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: