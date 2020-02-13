В Госдуму внесли законопроект об отмене наказания за "шпионские" гаджеты

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Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается отменить статью УК РФ о незаконном обороте "шпионских" гаджетов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу партии "Справедливая Россия".

"Статья о "шпионских" устройствах стала инструментом "палочной" системы и поводом для необоснованного уголовного преследования граждан", – приводятся в сообщении слова депутата Сергея Миронова.

Он напомнил о деле фермера Евгения Васильева из Курганской области, который приобрел GPS-трекер для своего теленка и за это чуть не оказался за решеткой.

"Только после вмешательства президента дело закрыли, но подобные абсурдные дела возбуждаются до сих пор. Например, в Москве судят молодого отца, который дома повесил камеры-видеоняни в форме лампочек – "шпионил" за своим ребенком", – пояснил Миронов.

Он подчеркнул, что в прошлом году около 300 человек было осуждено по данной статье.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который вносит поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, разъясняющие понятие "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации". Уточнялось, что законопроект не распространяется на приборы и устройства бытового назначения с функцией видео- и аудиозаписи, фотофиксации и геолокации, находящиеся в свободном обороте.

Под исключения попадают приборы, которые преднамеренным путем были доработаны или к ним иным способом добавлены новые свойства, которые позволяют получать информацию, имеющую личную, семейную или коммерческую тайну.

