Эксперт по кибербезопасности рассказал, как ограничить "шпионаж" гаджета

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

От шпионажа со стороны гаджетов защититься практически невозможно, но его можно ограничить технически при помощи специальных программ. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.

"Когда гаджет за вами шпионит, он же какую-то информацию передает, использует каналы связи. С помощью программного обеспечения можно ограничить шпионские возможности любого устройства, просто фильтруя его исходящий трафик. То есть даже если он шпионит, то не сможет передать данные", – объясняет Масалович.

По словам эксперта, чтобы "слить" данные, устройство должно выйти в "эфир", сам факт этого можно отловить и либо заглушить, либо отфильтровать.





Андрей Масалович эксперт в области информационной безопасности Глобально решить проблему поможет комплекс мероприятий, одно из которых – выпуск собственного "железа", но не только это, многому нам еще нужно поучиться. Россия от этого отстала: у нас нет ни своего мессенджера, ни смартфона. Но мы к этому стремимся.

По мнению эксперта, слежка при помощи гаджетов – идеальный инструмент для персонального шпионажа, который используется мировыми державами вот уже более 20 лет.

"Это придумали еще американцы и начали копить глобальные базы тотальной слежки, вторым был Китай. Россия соревновалась на равных с мировыми державами по "железу" до конца 80-х годов прошлого века, процессоры наши еще были конкурентоспособны", – говорит Масалович.

Эксперт уверен, что отечественным программистам со временем удастся решить проблему и наверстать упущенное, но при условии, что проблемой действительно займутся.

Ранее стало известно, что ядра процессоров ARM, которые есть абсолютно в любом телефоне, а также в планшетах, умных телевизорах, устройствах интернета вещей и бытовой технике, можно использовать для слежки.

Специалисты по информационной безопасности провели эксперименты, которые доказали, что если в секретную зону процессора загрузить шпионское ПО, то можно получить доступ ко всем функциям телефона. Исследование помогает сделать вывод о том, что обеспечение информационной безопасности без налаживания отечественного производства таких устройств невозможно.

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Соболева Илона