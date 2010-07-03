Эксперты посчитали всю современную технику пригодной для прослушки и слежки

Фото: depositphotos/leungchopan

Российские специалисты по информационной безопасности рассказали, что вся современная техника пригодна для прослушки и слежки за людьми. Об этом сообщает газета "Известия".

Проблема кроется в ядрах ARM-процессоров, которые есть во всех телефонах, планшетах, умных телевизорах и бытовой технике. В ядрах процессоров эксперты обнаружили секретную зону, куда можно установить шпионскую программу. Владелец гаджета при этом ничего не заметит.

Зона является отдельным режимом работы процессора, код которого имеет доступ ко всем функциям устройства. Подключиться к устройству можно с помощью чипов, позволяющих изменить настройки в секретной зоне. Однако специалисты считают, что производители чипов не будут использовать их для слежки за людьми.

Ранее японские полицейские заявили, что дверные глазки не всегда могут защитить хозяев квартир и домов, поскольку скрывают в себе тайную угрозу. Дверные глазки дают возможность злоумышленникам наблюдать за людьми, которые находятся внутри жилых помещений. Инструкции по слежке находятся в открытом доступе в интернете. Следить за жильцами можно с помощью обычного монокуляра.

