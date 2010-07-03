Японские полицейские рассказали про скрытую опасность дверных глазков

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Японские полицейские рассказали, что дверные глазки не всегда могут защитить хозяев квартир и домов, поскольку скрывают в себе тайную угрозу. Об этом пишет издание The Mainichi.

По словам сотрудников полиции, дверные глазки дают возможность злоумышленникам наблюдать за людьми, которые находятся внутри жилых помещений. Инструкции по слежке находятся в открытом доступе в интернете. Следить за жильцами можно с помощью обычного монокуляра.

В минувшем году в Японии был задержан 40-летней мужчина, который таким образом на протяжении нескольких месяцев наблюдал за понравившейся ему женщиной. На допросе мужчина признался, что он встретил ее на железнодорожной станции, проследовал за ней до дома и определил в какой квартире она живет. Затем японец начал периодически наблюдать за женщиной через дверной глазок. Инструкцию для слежки за людьми через дверные глазки он нашел на YouTube.

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