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Безопасность

19:02

Японские полицейские рассказали про скрытую опасность дверных глазков

безопасность

Фото: depositphotos/Valerii_Honcharuk

Японские полицейские рассказали, что дверные глазки не всегда могут защитить хозяев квартир и домов, поскольку скрывают в себе тайную угрозу. Об этом пишет издание The Mainichi.

По словам сотрудников полиции, дверные глазки дают возможность злоумышленникам наблюдать за людьми, которые находятся внутри жилых помещений. Инструкции по слежке находятся в открытом доступе в интернете. Следить за жильцами можно с помощью обычного монокуляра.

В минувшем году в Японии был задержан 40-летней мужчина, который таким образом на протяжении нескольких месяцев наблюдал за понравившейся ему женщиной. На допросе мужчина признался, что он встретил ее на железнодорожной станции, проследовал за ней до дома и определил в какой квартире она живет. Затем японец начал периодически наблюдать за женщиной через дверной глазок. Инструкцию для слежки за людьми через дверные глазки он нашел на YouTube.

Ранее социологи выяснили, что около 45% россиян читают переписки своих близких. Еще порядка 40% пользователей знают пароли от смартфонов и аккаунтов в соцсетях своих партнеров. При этом около 70% опрошенных заявили, что у каждого человека должно быть личное пространство.

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