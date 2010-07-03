Психолог усомнилась в связи количества разводов с финансовым кризисом

Семейный психолог Светлана Бояринова прокомментировала данные Росстата об уменьшении числа разводов в России, которое, по мнению экспертов, связано со снижением реальных доходов населения. Ее слова приводит ИА "НСН".
"Я мало вижу ситуаций, когда дети, деньги, совместное жилье ограничивали людей. Много историй, когда люди продолжают жить в одной квартире, будучи в разводе, приводят туда своих новых партнеров", – отметила Бояринова.
Она добавила, что само по себе отсутствие развода не говорит о полном благополучии в семье, при этом если люди все же приняли окончательное решение разойтись, то даже финансовая стабильность не удержит пару от расставания.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на Росстат сообщила, что в России в 2019 году распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов, при этом за тот же период 2018-го показатель был на 12% выше. Наибольшее число разводов зафиксировано в Ленинградской (889) и Сахалинской областях (878), меньше всего – в Чечне (147), Ингушетии (197) и Тыве (251).
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