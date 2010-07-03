Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов

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В России в 2019 году распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов, при этом за тот же период 2018-го показатель был на 12% больше – 705 разводов на тысячу новых пар. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что наибольшее число разводов зафиксировано в Ленинградской (889) и Сахалинской областях (878), меньше всего – в Чечне (147), Ингушетии (197) и Тыве (251).

По словам руководителя рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергея Рыбальченко, подобная ситуация может быть связана со снижением реальных доходов населения – людям выгоднее совместно вести хозяйство, так что "даже если партнер не устраивает, его терпят".

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что количество разводов в стране все равно остается значительным – так, в 2017 году коэффициент разводимости (среднее число случаев расторжения брака на тысячу жителей) составлял 4,2, в то время как, например, в Германии он был равен 1,86.

Ранее стало известно, что минувшим летом самым популярным месяцем для регистрации брака в столице стал август – в этом месяце поженились более 11 тысяч пар. Всего же за три месяца в Москве зарегистрировали более 30 тысяч браков. При этом список городских отделений ЗАГС, где можно заключить брак с иностранцами, с 1 августа пополнился еще десятью адресами.