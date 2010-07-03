Более 2500 пар поженились на тематических площадках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 2500 пар поженились на новых тематических площадках для регистрации брака в Москве. Об этом сообщила глава столичного управления ЗАГС Елена Ефремова в интервью телеканалу Москва 24.

"В мае 2019 года мы запустили новый проект по регистрации брака в самых необычных местах столицы. Сегодня у нас это 25 выездных площадок. Они разные. Они необычные. Это и высотки Останкино, "Москва-Сити", это и особняки исторические, стадионы, театры, школы современной пьесы. Каждая пара найдет по душе себе понравившееся место. Мы зарегистрировали уже более 2500 пар", – сказала Ефремова.

Она подчеркнула, что тематические площадки очень популярны у молодоженов. По словам Ефремовой, сейчас уже подано более 4500 заявлений на регистрацию брака на этих площадках и прием продолжается (пока есть свободные места на осень и зиму. – Прим. ред.).

Ефремова отметила, что пары разбирают места, как горячие пирожки.



"Интервью": Елена Ефремова – о работе столичных ЗАГСов

Ранее сообщалось, что столичные ЗАГСы приняли более 700 заявлений от пар, готовящихся вступить в брак 19 сентября. В Москве ожидается настоящий свадебный бум в день "трех девяток" – 19 сентября (19.09.2019)".

