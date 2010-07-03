Более 2500 пар поженились на тематических площадках в Москве

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 2500 пар поженились на новых тематических площадках для регистрации брака в Москве. Об этом сообщила глава столичного управления ЗАГС Елена Ефремова в интервью телеканалу Москва 24.
"В мае 2019 года мы запустили новый проект по регистрации брака в самых необычных местах столицы. Сегодня у нас это 25 выездных площадок. Они разные. Они необычные. Это и высотки Останкино, "Москва-Сити", это и особняки исторические, стадионы, театры, школы современной пьесы. Каждая пара найдет по душе себе понравившееся место. Мы зарегистрировали уже более 2500 пар", – сказала Ефремова.
Она подчеркнула, что тематические площадки очень популярны у молодоженов. По словам Ефремовой, сейчас уже подано более 4500 заявлений на регистрацию брака на этих площадках и прием продолжается (пока есть свободные места на осень и зиму. – Прим. ред.).
Ефремова отметила, что пары разбирают места, как горячие пирожки.
"Интервью": Елена Ефремова – о работе столичных ЗАГСов
Ранее сообщалось, что столичные ЗАГСы приняли более 700 заявлений от пар, готовящихся вступить в брак 19 сентября. В Москве ожидается настоящий свадебный бум в день "трех девяток" – 19 сентября (19.09.2019)".
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: