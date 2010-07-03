Более 700 заявлений от желающих пожениться 19 сентября приняли органы ЗАГС Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 700 заявлений от желающих связать себя узами брака 19 сентября приняли органы ЗАГС столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Свадебный бум ожидается в столице в день "трех девяток" – 19 сентября (19.09.2019)", – говорится в сообщении.

Как уточняется, заключить брак в торжественной обстановке 19 сентября молодожены смогут во всех отделах ЗАГС Москвы, кроме Кунцевского, Митинского, Ухтомского, Замоскворецкого и Люблинского.

Начальник управления ЗАГС столицы Елена Ефремова отметила, что по четвергам торжественные церемонии регистрации проводят только во дворцах бракосочетания, но для этой даты сделали исключение.

"Изменения в режим работы введут по просьбам горожан, которые решили пожениться в этот день. Кроме вальса Мендельсона, для молодоженов прозвучат особые поздравления", – приводятся в сообщении слова Ефремовой.

Она добавила, что необычные и праздничные даты пользуются популярностью у москвичей.

Ранее сообщалось, что три четверти россиян убеждены в необходимости официально регистрировать свои отношения.

Отмечалось, что поход в ЗАГС важнее для людей старшего поколения. Для современной молодежи штамп в паспорте преимущественно не имеет большого значения.

При этом основными поводами для расставания опрошенные называли бедность, отсутствие работы и невозможность прокормить семью.

В прошлом году, по данным Росстата, россияне чаще всего регистрировали брак в возрасте 25-34 лет. В этом возрасте в брак вступили 456,6 тысячи мужчин и 386 тысяч женщин.

