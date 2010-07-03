Более 700 заявлений от желающих пожениться 19 сентября приняли органы ЗАГС Москвы

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 700 заявлений от желающих связать себя узами брака 19 сентября приняли органы ЗАГС столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Свадебный бум ожидается в столице в день "трех девяток" – 19 сентября (19.09.2019)", – говорится в сообщении.
Как уточняется, заключить брак в торжественной обстановке 19 сентября молодожены смогут во всех отделах ЗАГС Москвы, кроме Кунцевского, Митинского, Ухтомского, Замоскворецкого и Люблинского.
Начальник управления ЗАГС столицы Елена Ефремова отметила, что по четвергам торжественные церемонии регистрации проводят только во дворцах бракосочетания, но для этой даты сделали исключение.
"Изменения в режим работы введут по просьбам горожан, которые решили пожениться в этот день. Кроме вальса Мендельсона, для молодоженов прозвучат особые поздравления", – приводятся в сообщении слова Ефремовой.
Она добавила, что необычные и праздничные даты пользуются популярностью у москвичей.
Ранее сообщалось, что три четверти россиян убеждены в необходимости официально регистрировать свои отношения.
Отмечалось, что поход в ЗАГС важнее для людей старшего поколения. Для современной молодежи штамп в паспорте преимущественно не имеет большого значения.
При этом основными поводами для расставания опрошенные называли бедность, отсутствие работы и невозможность прокормить семью.
В прошлом году, по данным Росстата, россияне чаще всего регистрировали брак в возрасте 25-34 лет. В этом возрасте в брак вступили 456,6 тысячи мужчин и 386 тысяч женщин.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: