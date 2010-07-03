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15:46

Мужчинам хотят дать право забирать фамилию у бывших жен

общество

15:46

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешать экс-мужьям при разводе забирать фамилию у бывших жен. Об этом сообщает News.ru.

Со своим предложением депутат обратился к министру юстиции РФ Александру Коновалову. В обращении он отметил, что к нему все чаще стали поступать вопросы от мужчин, в котором они интересуются о возможности обязать бывших жен возвращать девичьи фамилии.

Сейчас независимо от того, кто поменял фамилию при браке, право сохранить фамилию при разводе сохраняется по умолчанию.

В обращении депутат предлагает прописать в Семейном Кодексе алгоритм, в котором экс-супруги могли бы сами договориться о судьбе фамилии в юридических рамках. Если пара не может найти компромисс, то тот, кто давал свою фамилию, имеет право забирать свою фамилию обратно.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже заключать браки. В 2018 году было заключено 967 056 браков, что на 21 процент меньше показателей 2013 года, когда поженились 1 226 353 пары. В 2017 году россияне заключили 1 049 224 брака – почти на 8 процентов больше, чем в 2018 году.

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общество

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