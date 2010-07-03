Мужчинам хотят дать право забирать фамилию у бывших жен

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешать экс-мужьям при разводе забирать фамилию у бывших жен. Об этом сообщает News.ru.
Со своим предложением депутат обратился к министру юстиции РФ Александру Коновалову. В обращении он отметил, что к нему все чаще стали поступать вопросы от мужчин, в котором они интересуются о возможности обязать бывших жен возвращать девичьи фамилии.
Сейчас независимо от того, кто поменял фамилию при браке, право сохранить фамилию при разводе сохраняется по умолчанию.
В обращении депутат предлагает прописать в Семейном Кодексе алгоритм, в котором экс-супруги могли бы сами договориться о судьбе фамилии в юридических рамках. Если пара не может найти компромисс, то тот, кто давал свою фамилию, имеет право забирать свою фамилию обратно.
Ранее сообщалось, что россияне стали реже заключать браки. В 2018 году было заключено 967 056 браков, что на 21 процент меньше показателей 2013 года, когда поженились 1 226 353 пары. В 2017 году россияне заключили 1 049 224 брака – почти на 8 процентов больше, чем в 2018 году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.