Россияне стали реже заключать браки

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За пять лет в России стали реже заключать браки. Об этом говорится в данных Минюста, передает RT.

В 2018 году было заключено 967 056 браков, что на 21 процент меньше показателей 2013 года, когда поженились 1 226 353 пары. В 2017 году россияне заключили 1 049 224 брака – почти на 8 процентов больше, чем в 2018 году.

Уменьшилось и число разводов. В 2013 году зафиксировали 696 688 разводов, в 2018 же их оказалось на 12 процентов меньше – 613 042.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что сокращение количества браков может иметь демографические причины.

"Нынешние молодые люди, условно 20-30 лет, – это те, кто родился как раз в тяжелые 90-е годы и когда у нас был колоссальный провал по рождаемости. Соответственно, сегодня самих молодых людей... просто физически меньше", – объяснил Крупнов.

В сентябре 2018 года стало известно, что за последние 10 лет показатель разводов в России уменьшился на 15 процентов. По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, причина связана не только с сокращением количества браков за указанный период, но и с повышением уровня жизни в стране.