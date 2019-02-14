Почти половина россиян крутили служебные романы. Чем это кончилось?

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В жизни 47 процентов россиян случались служебные романы. При этом абсолютное большинство из них (84 процента) в итоге не закончилось вступлением в брак. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по просьбе портала Москва 24 сервисом Rabota.ru в преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля.

Согласно исследованию, любовные отношения в трудовом коллективе чаще заводит сильный пол. Положительно на вопрос, случались ли в вашей жизни служебные романы, ответили 59 процентов мужчин и 36 процентов женщин.

Ответы на вопрос: "В вашей жизни случались служебные романы?"

Больше трети опрошенных (39 процентов) относятся к влюбленностям на работе положительно – главное, чтобы это было взаимно. При этом мужчины (48 процентов) к "химии" между двумя коллегами более благосклонны, чем женщины (30 процентов). Между тем 33 процента респондентов все же считают такие связи неприемлемыми и относятся к ним отрицательно. Прекрасный пол опять же подходит к этому вопросу строже (против – 41 процент женщин и 25 процентов мужчин).

Ответы на вопрос: "Как вы относитесь к служебным романам?"

Абсолютное большинство россиян (84 процента), которые совмещали работу и личную жизнь, признались, что эти отношения в итоге не привели к вступлению в брак.

Опрос был проведен с 1 по 12 февраля среди экономически активного населения старше 18 лет в различных округах России. В нем приняли участие две тысячи человек.



Ответы на вопрос: "Ваш служебный роман привел к вступлению в брак?"

14 февраля, в День всех влюбленных, тысячи людей будут признаваться своим половинкам в сильных чувствах. Одни сделают это впервые, а другие в очередной раз докажут силу любви, уже проверенной годами. В преддверии праздника портал Москва 24 рассказал истории семей Макаренко и Шестаковых, которые дали друг другу клятву любви и верности более 30 лет назад и до сих пор счастливо живут в браке. Они рассказали, что им помогает сохранять "молодость" отношений.