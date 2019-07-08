Формула семейного счастья: истории семей, счастливо живущих в браке более 30 лет

Москва 24 рассказывает истории семей Макаренко и Шестаковых, которые дали друг другу клятвы любви и верности более 30 лет назад и до сих пор счастливо живут в браке.

Виктор и Клавдия Шестаковы, 34 года вместе:

"Главное – поменять свое "я" на общее "мы"

Фото: семейный архив Шестаковых

На первый вопрос, сколько лет вы уже вместе, Виктор сходу отвечает: "Столько не живут". "34 года скоро будет", – смеясь, подхватывает Клавдия. Они познакомились в 1984 году в Харькове, где жили на тот момент. Она тогда была студенткой, а он – молодым парнем, недавно отслужившим в армии.

На первое свидание Виктор повел девушку в кино. Клавдия до сих пор помнит, что это был фильм "В зоне особого внимания", и считает это каким-то знаком. Но что еще мог выбрать для романтичного свидания молодой парень, прошедший службу службу в ВДВ? Конечно, остросюжетный боевик про советских десантников!

Через год молодые люди поженились. Предложение Виктор делал как положено: пришел к родителям Клавдии и попросил руки их дочери. На тот момент жениху был 21 год, невесте – 19. Девушка не раздумывала, согласилась сразу.

Спустя год после свадьбы у них родилась дочь Алина, еще через 4,5 года – Катюша. Чтобы дать хорошее образование детям, было решено переехать в Москву. Обе дочери закончили обучение и сейчас работают менеджерами в столичных компаниях.

Самым тяжелым периодом для семьи оказались 90-е годы. Двое детей на руках, вокруг криминал, неразбериха, финансовые трудности. Супруги отмечают, что в те времена было очень много сложностей, были и слезы, и падения, но, несмотря ни на что, они остались людьми.

Самые яркие моменты в жизни у Виктора ассоциируются с детьми: "Все важно: рождение, когда пошли в садик, когда закончили сад и пошли в школу, потом институт, каждому диплому радовались, ведь это и есть жизнь! Каждая улыбка ребенка – это яркий момент". Главе семьи вообще повезло, он находится в окружении трех прекрасных женщин, хотя и говорит, что иногда внимания бывает слишком много. Особенно тяжело, когда наступает 8 Марта, приходится разоряться на цветы и подарки.

"На подарки у нас и дед, и муж, и папа – щедрый", – говорит Клавдия. В своем супруге она также ценит честность, справедливость. "Он настоящий мужчина, который всегда подставит свое сильное, широкое плечо. Любит семью, детей, меня. Но, бывает, конечно, и характер проявляется, он у меня немножко жесткий человек. Надо просто знать своего мужчину, за эти годы мы очень хорошо узнали друг друга и понимаем, когда вовремя остановиться", – делится Клавдия.

Фото: семейный архив Шестаковых

Виктор признается, что только лет через 15, пройдя все ссоры и житейские испытания, пришли те самые мудрость и понимание, как правильно жить в браке: "Там много не надо: поменять свое "я" на общее "мы", тогда и семья будет. Надо меньше думать о себе, а больше – о ближнем". Клавдия мужа полностью поддерживает и считает, что с его гордостью и характером ему было нелегко себя изменить.

На вопрос, что Виктор ценит в своей супруге, он немного смущается и после небольшой паузы отвечает:

Супруги до сих пор работают. Она – няней, он – директором строительной компании. Забота о доме лежит на Клавдии, зато Виктор занимается внуком. Забирает его каждый вечер из садика, и они вместе проводят время. Каждый день супруги стараются делать что-то приятное друг другу, но уже этого как бы и не замечают: сегодня жена мужу приготовила чай, завтра он – ей.

Виктор готов дарить ей цветы хоть каждый день, но супруга любит только ромашки и ландыши, какие не в любое время достанешь. Для Клавдии у него всегда есть отдельный бюджет, а она на 200 процентов уверена, что муж исполнит любое желание. Формула семейного счастья Шестаковых – любить друг друга и не бояться трудностей. И непременно их сопровождает фантастическое чувство юмора.

Клавдия: "Мы уже друг без друга, как без кислорода. Это необъяснимо. Я даже не представляю дальнейшую жизнь без мужа, а он – без меня".

Виктор: "А я представляю! Если где-то на недельку оторваться. А потом, когда она обратно приезжает, например, из командировки, только за порог выйдет, я уже скучаю", – заключает муж под заливистый смех жены.

Андрей и Елена Макаренко: 30 лет вместе

"Нужно доверять. И дорожить друг другом"

Фото: семейный архив Макаренко

В этом году супруги Макаренко отметили 30 лет совместной жизни. Удивительно, как всего четыре месяца знакомства до свадьбы привели к такому прочному и долгому браку. Андрей и Елена встретились в октябре 1988 года и уже в январе 1989 года расписались. Тогда, в возрасте 25-26 лет, они считались уже взрослыми людьми, пора было определяться со спутником жизни. Хотя Андрей говорит, что это была любовь с первого взгляда.

По счастливому стечению обстоятельств родственник Андрея оказался коллегой Елены, так в общей компании они и познакомились. Девушка на тот момент работала по специальности, инженером-экономистом, а будущий муж преподавал автодело в ПТУ и заодно рисовал карикатуры, которые печатались в "МК". Елена признается, что его достижения, а также внешнее сходство молодого человека со знаменитым актером Игорем Костолевским не могли не подкупать.

Как было сделано предложение, оба уже помнят смутно. Хотя Андрей не забудет, что волновался и немножко боялся – вдруг откажет? Тогда не принято было дарить помолвочное кольцо, все было по-простому, на чувствах. Так, в один из вечеров он провожал Елену домой и признался в своем желании создать вместе семью. Она согласилась.

Размышляя о прошлом, супруги отмечают, что их сильно связала музыка и в целом творчество. Тогда в моде была группа "Наутилус-Помпилиус", также обоим нравились не самые популярные фильмы Тарковского. Друг в друге они впервые нашли человека с таким же чудным вкусом, который не разделяли другие. Молодых людей привлекали одни и те же вещи, у них была единая философия, один взгляд на мир, и оба почти сразу поняли, что такую половинку вряд ли еще когда-нибудь найдут. Не было смысла оттягивать с оформлением отношений.

Свадьба состоялась в Мытищах, родители с обеих сторон помогли с организацией мероприятия в ресторане. На дворе стоял январь, но красавица-невеста блистала в легком гипюровом платье с цветами в волосах, хотя и в зимних сапогах и шубе. Все было в лучших традициях тех времен: две черные "Волги" с кольцами и лентами, почетный круг по Садовому, остановка у МГУ, шампанское и веселье!

На вопрос, чем Елена его покорила, Андрей отвечает, что единством и общностью интересов. "А то, что я красивая?", – вопросительно восклицает супруга? – "Ну, это само собой!" – резюмирует Андрей.

Елена: "Вообще он даже не говорит! И в этом проблема. Он никогда мне не говорит, какая я красотка и эффектная женщина! 30 лет жду и ни разу не услышала этого".

Андрей: "Красивая и стройная, надо было брать сразу!"

Возмущение жены муж мгновенно сглаживает комплиментом, и оба смеются. Все-таки они действительно на одной волне.

Фото: семейный архив Макаренко

Конечно, у каждого есть недостатки, которые за 30 лет не удалось исправить. Нехотя Андрей признается, что иногда бывает тяжело в очередной раз слышать от супруги: "Не туда кружку поставил, не так занавески задернул". А Елена понимает, что пилит мужа, но ничего с собой поделать не может, любит порядок.

Хотя в целом Андрей более традиционен, а Елене постоянно хочется чего-то нового: то страну новую увидеть, то мебель поменять. Иногда на этой почве бывают трения, но, по словам супруга, он уже нашел пути решения этой проблемы:

Елене иногда бывает сложно одной проявлять инициативу, решать за всех, двигаться вперед: "Так получается, что мне это надо, а ему нет. Он раздражается, но помогает". Ради глобальных вещей всегда находятся компромиссы: например, жена придумывает программу путешествий, а муж платит. Вообще основную финансовую нагрузку в семье несет супруг: приносит деньги домой и дает возможность жене решить, как ими необходимо распорядиться. Хотя Елена тоже старается помогать, когда семья копит на что-то крупное.

Сегодня Андрей дарит супруге драгоценности, а ведь были тяжелые времена, в 90-е, когда пришлось бросить карьеру и уйти подрабатывать в другие организации, потому что в учебных заведениях не платили. Елена сидела с ребенком, а муж работал. Супруги признаются, что в сложные годы ссор не было, наоборот, ситуация их сплотила, очень поддерживали друг друга.

30-летний опыт совместной жизни семьи Макаренко позволил им сделать определенные выводы о том, как создать и сохранить крепкий брак. Во-первых, надо быть честными по отношению друг к другу, это вызывает уважение и доверие. Во-вторых, уметь идти на уступки:

А в-третьих, должны быть какие-то точки соприкосновения и обязательно – дети. Сын у пары уже вырос, и теперь они очень ждут внуков. Все-таки дети являются продолжением семьи, и та радость, когда человек вырастает в родительской любви и перенимает их навыки, – бесценна.

"Сейчас легче стали относиться к отношениям: вместе пожили, потом расстались. Очень многие любят себя больше, чем другого человека. Некоторые женщины, когда начинают учить мужчину, просто его ломают. Не надо этого делать, надо дорожить друг другом", – заключает Елена.

А Андрей признается, что Елена, спустя столько лет совместной жизни, все еще способна его удивить. Например, сейчас начала учить английский. Ради жены он готов подстроиться под любые ее идеи: "Пусть она что-то новое придумает, а я соглашусь".

Наталья Лоскутникова