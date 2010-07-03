Названы города с наибольшим числом невест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Волгограде, Краснодаре и Барнауле самое большое количество невест в стране. К таким выводам пришли аналитики сайта "Авито", которые проанализировали спрос на свадебные платья в российских городах.
Невысок интерес к свадебным платьям у жительниц Перми, Красноярска, Москвы, Челябинска и Екатеринбурга.
Аналитики также сравнили цены на платья: в среднем по стране они за год подорожали на 6,4 процента – до 9,6 тысячи рублей.
"Средняя стоимость свадебного платья в Иркутске остается самой высокой – 13,5 тысячи рублей. Аналогичная цена зафиксирована только в Москве, где эта праздничная одежда за год подорожала на 10,2 процента", – цитирует РИА Новости результаты исследования.
Ранее был назван самый популярный в России возраст для вступления в брак. В прошлом году, по данным Росстата, россияне чаще всего регистрировали брак в возрасте 25-34 лет. В этом возрасте в брак вступили 456,6 тысячи мужчин и 386 тысяч женщин.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева пристыдила россиян за женитьбу ради застолья. По ее словам, современная молодежь женится ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод.
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