Названы города с наибольшим числом невест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Волгограде, Краснодаре и Барнауле самое большое количество невест в стране. К таким выводам пришли аналитики сайта "Авито", которые проанализировали спрос на свадебные платья в российских городах.

Невысок интерес к свадебным платьям у жительниц Перми, Красноярска, Москвы, Челябинска и Екатеринбурга.

Аналитики также сравнили цены на платья: в среднем по стране они за год подорожали на 6,4 процента – до 9,6 тысячи рублей.

"Средняя стоимость свадебного платья в Иркутске остается самой высокой – 13,5 тысячи рублей. Аналогичная цена зафиксирована только в Москве, где эта праздничная одежда за год подорожала на 10,2 процента", – цитирует РИА Новости результаты исследования.

Ранее был назван самый популярный в России возраст для вступления в брак. В прошлом году, по данным Росстата, россияне чаще всего регистрировали брак в возрасте 25-34 лет. В этом возрасте в брак вступили 456,6 тысячи мужчин и 386 тысяч женщин.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева пристыдила россиян за женитьбу ради застолья. По ее словам, современная молодежь женится ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод.

