Назван самый популярный в России возраст для вступления в брак

В прошлом году, по данным Росстата, россияне чаще всего регистрировали брак в возрасте 25–34 лет. В этом возрасте в брак вступили 456,6 тысячи мужчин и 386 тысяч женщин, сообщает "News.ru".
Всего 454 мужчины женились в возрасте до 18 лет, а вышли замуж 4,5 тысячи несовершеннолетних девушек.
Всего в прошлом году было зарегистрировано 893 тысячи браков.
Ранее сообщалось, что сказать друг другу "да", скрепленное штампом в паспорте, теперь можно в 20 самых популярных местах столицы – там, где раньше свадьбы не проводились. Среди таких локаций – Планетарий, Останкинская башня, стадионы "Лужники" и "Спартак", усадьба Муравьевых-Апостолов, храм Христа Спасителя, башни "Федерация" и "Меркурий" в Москва-Сити, Дом музыки, театр "Школа современной пьесы".
Заключение браков на новых площадках возможно в соответствии с расписанием каждого из мест. Однако перед тем, как праздновать свадьбу в одной из 20 необычных локаций, необходимо изучить их специфику, так как на некоторых из них будут действовать ограничения.
Площадки для выездной регистрации в Москве были и раньше: с 2006 года расписаться можно было в особняке Смирнова, Петровском путевом дворце. Но на некоторых из них, например в Музее-квартире А. С. Пушкина на Арбате, церемонии проводились всего два раза в год.
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