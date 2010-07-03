В Госдуме пристыдили россиян за женитьбу ради застолья

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Современная молодежь женится ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила Агентству "Москва" председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

"Для них нужен праздник – вот свадьба: "ладно, родители давайте раскошеливайтесь", а потом "не сошлись характерами" начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все. И вот эти гражданские браки, как они называют – это не гражданские браки. Это просто сожительство, чаще всего – временное", – сказала Плетнева.

Также она прокомментировала инициативу по приравниванию длительного сожительства к зарегистрированному браку, которую внесли в Госдуму, но депутаты нижней палаты парламента отклонили ее в первом чтении. По ее словам, инициативу не поддержат.

"Мы никогда не согласимся, потому что это вообще будет непонятно что", – отметила она.

Авторы инициативы предлагали внести изменения в Семейный кодекс РФ о правовом статусе фактических брачных отношений.

Под такими отношениями они понимают "не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство". Согласно документу, в числе признаков фактических брачных отношений названы: ведение общего хозяйства, а также совместное проживание в течение пяти или двух лет. В последнем случае у пары должен быть общий ребенок.

