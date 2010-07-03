В Госдуме пристыдили россиян за женитьбу ради застолья

Современная молодежь женится ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила Агентству "Москва" председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
"Для них нужен праздник – вот свадьба: "ладно, родители давайте раскошеливайтесь", а потом "не сошлись характерами" начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все. И вот эти гражданские браки, как они называют – это не гражданские браки. Это просто сожительство, чаще всего – временное", – сказала Плетнева.
Также она прокомментировала инициативу по приравниванию длительного сожительства к зарегистрированному браку, которую внесли в Госдуму, но депутаты нижней палаты парламента отклонили ее в первом чтении. По ее словам, инициативу не поддержат.
"Мы никогда не согласимся, потому что это вообще будет непонятно что", – отметила она.
Авторы инициативы предлагали внести изменения в Семейный кодекс РФ о правовом статусе фактических брачных отношений.
Под такими отношениями они понимают "не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство". Согласно документу, в числе признаков фактических брачных отношений названы: ведение общего хозяйства, а также совместное проживание в течение пяти или двух лет. В последнем случае у пары должен быть общий ребенок.
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