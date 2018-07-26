Депутаты ГД отказались приравнивать сожительство к браку

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, согласно которому сожительство приравнивается к официальному браку.

"Гражданский брак – это не брак, это сожительство. Это нельзя принимать", – цитирует Агентство "Москва" заявление главы профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, раскритиковавшей законопроект.

Авторы инициативы предлагали внести изменения в Семейный кодекс РФ о правовом статусе фактических брачных отношений.

Под такими отношениями они понимают "не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство". Согласно документу, в числе признаков фактических брачных отношений названы: ведение общего хозяйства, а также совместное проживание в течение пяти или двух лет. В последнем случае у пары должен быть общий ребенок.

"При наличии одного из указанных обстоятельств, союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством", – сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, документ предусматривает, что совместно нажитое имущество в этом случае является общей собственностью.