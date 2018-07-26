Депутаты ГД отказались приравнивать сожительство к браку

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, согласно которому сожительство приравнивается к официальному браку.
"Гражданский брак – это не брак, это сожительство. Это нельзя принимать", – цитирует Агентство "Москва" заявление главы профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, раскритиковавшей законопроект.
Авторы инициативы предлагали внести изменения в Семейный кодекс РФ о правовом статусе фактических брачных отношений.
Под такими отношениями они понимают "не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство". Согласно документу, в числе признаков фактических брачных отношений названы: ведение общего хозяйства, а также совместное проживание в течение пяти или двух лет. В последнем случае у пары должен быть общий ребенок.
"При наличии одного из указанных обстоятельств, союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством", – сказано в пояснительной записке к проекту закона.
Кроме того, документ предусматривает, что совместно нажитое имущество в этом случае является общей собственностью.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: