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Москва 24

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12:29

В московском СИЗО поженились трансгендер и женщина

общество

12:29

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Трансгендер, находящийся под стражей в женском СИЗО в Москве, сыграл свадьбу с женщиной. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По данным замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой, это первая такая свадьба.

"В московском женском СИЗО №6 прошла свадьба женщины и находящегося под стражей трансгендера. Сотрудники ЗАГСа не понимали до конца, кто он такой, паспорт был мужской, невеста – женщина. Наверное, заподозрили что-то неладное, когда пришли в женское СИЗО, а не в мужское. Но по закону все нормально, по паспорту жених – мужчина. Сейчас он сидит в СИЗО", – сказала Меркачева.

Она отметила, что следователь разрешил пронести букет цветов на церемонию бракосочетания, что случается редко.

Молодожены обменялись кольцами, но в СИЗО запрещены украшения из драгоценных металлов, поэтому жене пришлось забрать кольцо супруга.

Меркачева добавила, что женщине, решившейся на этот поступок, 48 лет, и это ее четвертый брак.

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