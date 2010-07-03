Август стал самым популярным месяцем для свадеб минувшим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минувшим летом самым популярным месяцем для регистрации брака в Москве стал август, сообщает Агентство "Москва". Всего в этом месяце поженились более 11 тысяч пар.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы отмечают, что в целом лето считается самым популярным сезоном для свадеб. За три месяца в Москве зарегистрировали более 30 тысяч браков.

Список столичных отделений ЗАГС, где можно зарегистрировать брак с иностранцами, с 1 августа пополнился еще десятью адресами. Для регистрации брака открылся Дворец бракосочетания № 1, Дворец бракосочетания № 3, Дворец бракосочетания № 5, Дворец бракосочетания в Коломенском, Дворец бракосочетания на ВДНХ, Вернадский, Таганский, Тверской, Хамовнический, Чертановский отделы ЗАГС.

Помимо того, станут доступны для свадебных церемоний усадьба Муравьевых-Апостолов, храм Матроны, особняк Спиридонова, особняк на Волхонке, театр "Школа современной пьесы" и "Москвариум".

При подаче заявления о заключении брака иностранный гражданин должен представить: документ, удостоверяющий личность; документ о прекращении предыдущего брака, если он ранее состоял в браке; справку о семейном положении, выданную компетентным органом иностранного государства, гражданином которого он является.

Документы иностранного гражданина должны быть легализованы, если иное не установлено международным договором Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность перевода необходимо удостоверить у нотариуса.

Регистрацию заключения брака с гражданами СНГ производит любой отдел ЗАГС или дворец бракосочетания города Москвы (за исключением Замоскворецкого и Люблинского отделов ЗАГС).

Свидетельство о заключении брака, выданное органами ЗАГС России, признается действительным на территории иностранных государств при наличии его легализации, если иное не установлено международными договорами.

