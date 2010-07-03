В России предложили создать государственное агентство знакомств

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за создание государственного агентства знакомств для одиноких людей. По мнению депутата, это поможет создать пары для серьезных отношений.

"Создание государственного агентства по знакомствам – это было бы неплохо, потому что там бы уж точно люди знали, что если они размещают свою анкету или ищут пару, то они ищут среди нормальных людей, а не проституток, которые ищут знакомства на час, или приехавшую из провинции юную деву, которая ищет знакомство в виде содержания со стороны богатого мужика", – сказал Милонов Агентству "Москва".

Он отметил, что существующие сервисы для знакомств не помогают одиноким людям найти себе пару. По мнению Милонова, они похожи на публичные дома, где свои объявления оставляют девушки легкого поведения.

Депутат добавил, что стоило бы ввести ответственность для сервисов знакомств, которые публикуют такие посты.

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