Названы самые романтичные места Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Определены самые романтичных местах для свиданий и прогулок в российской столице. Всего в рейтинге портала мэра и правительства Москвы попали 10 мест.

На первой строчке оказался Третьяковский мост (Лужков), куда приходят молодожены, чтобы повесить замки с именами как символ крепкого брака. Традиция появилась благодаря итальянскому писателю Федерико Моччиа, герои романов которого закрепили клятву верности таким образом на Мильвийском мосту в Риме.

Второе место заняла "скамьи любви и верности" в парке "Кузьминки". Указывается, что туда лучше всего прийти после ссоры. На третьем месте расположился Братиславский парк. Там возникла традиция в день свадьбы вместе с семьей и друзьями подниматься на центральный холм, взявшись за руки, что символизирует готовность преодолевать трудности.

Четвертым стал парк "Акведук" возле Ростокинского акведука. Туда молодожены приезжают ради фотосессий. На территории парка установлена скамейка в виде силуэтов ангелов. Загадать желание влюбленные могут в "Коломенском", где расположены два камня – песчаника в Голосовом овраге. Валуны называют Гусь-камнем и Девичьим. По легенде, первый исполняет желания мужей, а второй – жен.

На ВДНХ в "Саду молодоженов" жених с невестой могут высадить молодое дерево как символ любви. Также популярностью пользуется место для свиданий – "Аллея влюбленных" в Нескучном саду. В саду "Эрмитаж" находится скульптура "Памятник всем влюбленным", также известная как "Серебряное сердце". По задумке, он может помочь исполнить мечту.

В Булгаковском доме, в свою очередь, установлена "Почта любви". Сотрудники музея также организовали день исполнения желаний, который проходит каждый год в конце лета. Кроме того, считается, что счастье молодым могут принести "Влюбленные листки", которые расположились в районе Куркино.

Ранее стало известно, что за два месяца на новых площадках для регистрации брака поженились более 850 пар. Самыми популярными стали стадион "Спартак", особняк Спиридонова, башня "Федерация" в "Москва-Сити", Москвариум, смотровая площадка Останкинской телебашни и планетарий.