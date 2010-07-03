В океанариуме и на стадионе. Более 850 московских пар поженились в необычных местах

За два месяца на новых площадках для регистрации брака поженились более 850 пар, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новые места для проведения церемонии бракосочетания появились 4 мая. Самыми популярными среди них стали стадион "Спартак", особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, ресторан на Кутузовском проспекте и башня "Федерация" делового центра "Москва-Сити" с панорамным видом на столицу.
Также вниманием пользуются театр "Школа современной пьесы", Москвариум и смотровая площадка Останкинской телебашни или Московский планетарий.
Всего в столице открыты 23 новые площадки для регистрации брака. Поскольку все они располагаются в действующих учреждениях культуры, на стадионах и в других общественных местах, то свадебные торжества проводят в свободное от намеченных мероприятий время.
По словам начальника управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, на ближайшие месяцы от женихов и невест подано уже более двух тысяч заявлений о проведении свадеб на новых городских площадках.
"Свадебные церемонии в исторических зданиях, на площадках с вековой историей или просто в особенных, дорогих сердцу местах очень вдохновляют и радуют молодоженов. Во время торжеств глаза влюбленных горят, а свадебные фото получаются необычными и яркими", – отметила она.
Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи пар сыграют свадьбы с 5 по 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности (День Петра и Февронии). Помимо марша Мендельсона, в эти дни новобрачные услышат пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять любовь и верность друг другу, как легендарные муромские святые – Петр и Феврония.
Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков по итогам первого квартала 2019 года. В столице прошло 13,8 тысячи свадебных церемоний. На втором месте оказалась Московская область (9,6 тысячи браков). Далее идут Санкт-Петербург (почти 8 тысяч браков), Краснодарский край (6,8 тысячи) и Свердловская область (5,1 тысячи). Меньше всего браков было заключено в Чукотском автономном округе (77) и в Еврейской автономной области (194).
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