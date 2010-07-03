Москвичи смогут пожениться в День семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский Дворец бракосочетаний № 3 переходит на ежедневный график работы, и жители столицы смогут вступить в брак в День семьи, любви и верности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы решили сделать подарок нашим молодоженам и открыть двери Дворца бракосочетаний № 3 для проведения регистраций брака. Несмотря на то, что понедельник традиционно выходной день, сотрудники ЗАГС будут проводить регистрации и в этот день", – рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

По ее словам, такое решение было принято в связи с огромным количеством просьб от жителей столицы, которые поступают в отделы и дворцы бракосочетаний.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи пар сыграют свадьбы с 5 по 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности (День Петра и Февронии). Помимо марша Мендельсона, в эти дни новобрачные услышат пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять любовь и верность друг другу, как легендарные муромские святые – Петр и Феврония.

У молодоженов пользуются популярностью новые площадки. За месяц работы там поженились более 350 пар. Среди таких локаций – Планетарий, Останкинская башня, стадионы "Лужники" и "Спартак", усадьба Муравьевых-Апостолов, Храм Христа Спасителя, башни "Федерация" и "Меркурий" в Москва-Сити, Дом музыки, театр "Школа современной пьесы".

День семьи, любви и верности отмечается в России в воскресенье, 8 июля. В этот день во всех регионах страны пройдут массовые народные гулянья, выставки, фестивали и праздничные концерты. Праздник посвящен канонизированным святым Петру (в миру муромский князь Давыд Юрьевич) и его супруге Ефросинье (Феврония). По некоторым данным, они жили в XIII веке.

